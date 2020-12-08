В Великобритании должна начаться сегодня массовая вакцинация от коронавируса

Первые 800 тысяч доз препарата уже доставлены в 50 крупных лечебных учреждений.

Первыми прививку смогут сделать постояльцы и персонал домов престарелых, люди старше 80 лет и медработники. Издание Daily Mail сообщило, что вакцинироваться собирается и королевская чета в соответствии с рекомендациями своих врачей. При этом у 94-летней королевы Елизавета II и 99-летнего принца Филиппа не будет никаких привилегий, они пройдут процедуру в порядке очереди в рамках своей возрастной группы. Эксперты считают, что такой шаг поможет убедить подданных в безопасности препарата. Впрочем, в Букингемском дворце пока это не комментировали. Власти говорят, что массовая вакцинация людей старше 50 лет и более молодых граждан с хроническими заболеваниями станет возможной в будущем году. Премьер Борис Джонсон заверил, что процедура будет добровольной, но рекомендовал всем ее пройти. Как сообщил телеканал «Скай ньюс», тем, кто сделал прививку, будут выдавать специальный сертификат. Британские СМИ уже окрестили его «ковидным паспортом», предположив, что он позволит более свободно перемещаться по стране.

Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. На данный момент заказано 40 миллионов доз, что позволит вакцинировать 20 миллионов человек.