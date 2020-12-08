Власти США отказались от предложения купить дополнительные партии вакцины от коронавируса

Власти США, как пишет газета The New York Times, отказались от предложения купить дополнительные партии вакцины от коронавируса. По словам источников издания, в начале лета компания Pfizer предлагала поставить больше 100 млн доз, которые оговорены контрактом. Из-за отказа администрации президента Дональда Трампа, добавляет издание, теперь страна не получит их минимум до июня следующего года. Это связан с тем, что производитель вакцины заключил крупные контракты с другими странами, и ему придется выполнять обязательства перед ними. В самом Белом доме отрицают, что ответили отказом. По словам представителя администрации, сейчас они ведут переговоры с Pfizer и не могут публично их комментировать.
2020-12-08T06:20:57+03:00
2020-12-08T06:20:57+03:00
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06:20, 08 декабря 2020
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