Законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов планируют ужесточить

Как пишет газета «Ведомости», ему хотят придать обратную силу. Между тем сам документ в первом чтении Госдума должна рассмотреть только завтра. Он предлагает дать Роскомнадзору полномочия блокировать иностранные интернет-ресурсы, которые, по словам авторов законопроекта, «допускают дискриминацию» в отношении российских СМИ. Ужесточающие поправки, по сведениям издания, должны внести ко второму чтению.
2020-12-08T06:18:02+03:00
2020-12-08T06:18:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 08 декабря 2020
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