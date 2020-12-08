Законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов планируют ужесточить

Как пишет газета «Ведомости», ему хотят придать обратную силу. Между тем сам документ в первом чтении Госдума должна рассмотреть только завтра. Он предлагает дать Роскомнадзору полномочия блокировать иностранные интернет-ресурсы, которые, по словам авторов законопроекта, «допускают дискриминацию» в отношении российских СМИ. Ужесточающие поправки, по сведениям издания, должны внести ко второму чтению.