Массовая вакцинация от коронавируса начинается в Великобритании

Соединенное королевство стало первой из западных стран, кто принял решение о прививках. Препарат был разработан американской компанией Pfizer вместе с немецкой BioNTech. Ранее премьер-министр королевства Борис Джонсон говорил, что смотрит на предстоящее событие с оптимизмом.

Джонсон подчеркнул, что «именно защита вакцин» позволит жителям страны вернуться к нормальной жизни.