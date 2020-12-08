В Армении истекает срок ультиматума, который выдвинула оппозиция премьер-министру

Если сегодня Никол Пашинян не уйдет в отставку, недовольные его политикой грозятся начать акции протеста.

Пашинян должен сложить полномочия до полудня (11 часов по московскому времени). В противном случае по всей территории Армении начнутся акции гражданского неповиновения, объявил на субботнем многотысячном митинге в Ереване представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Он заявил, что это последние часы Никола в правительственной даче, что обсуждаться могут только два вопроса – время и час ухода и пообещал, что народ не расправится с ним физически.

Волну протестов в Армении вызвало соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по которому Баку получил часть территорий непризнанной республики. Его подписали 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России. Оппозиция восприняла это как капитуляцию. Кроме того, оппоненты премьера возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Между тем, сам Пашинян уходить не намерен. Он напомнил своим противникам, что легальных возможностей по его смещению у них нет, поскольку он пришел к власти легитимным путем, после «единственных в истории парламентских выборов, которые никем не были оспорены».