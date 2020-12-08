Штаб Алексея Навального в Петербурге сообщил о нарушениях в декларациях о доходах муниципальных депутатов от «Единой России». Согласно документам, у них нет никакого имущества, у некоторых отсутствуют данные о месте жительства, что противоречит закону, рассказала «Эху» координатор штаба Ирина Фатьянова.
Помимо губернатора, штаб Навального попросил проверить декларации в комитете территориального развития Петербурга, добавила Ирина Фатьянова.
Штаб Навального в Петербурге сообщил о нарушениях в декларациях о доходах муниципальных депутатов от «Единой России»
Штаб Алексея Навального в Петербурге сообщил о нарушениях в декларациях о доходах муниципальных депутатов от «Единой России». Согласно документам, у них нет никакого имущества, у некоторых отсутствуют данные о месте жительства, что противоречит закону, рассказала «Эху» координатор штаба Ирина Фатьянова.