Штаб Навального в Петербурге сообщил о нарушениях в декларациях о доходах муниципальных депутатов от «Единой России»

Штаб Алексея Навального в Петербурге сообщил о нарушениях в декларациях о доходах муниципальных депутатов от «Единой России». Согласно документам, у них нет никакого имущества, у некоторых отсутствуют данные о месте жительства, что противоречит закону, рассказала «Эху» координатор штаба Ирина Фатьянова.

Помимо губернатора, штаб Навального попросил проверить декларации в комитете территориального развития Петербурга, добавила Ирина Фатьянова.