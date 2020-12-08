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06:06, 08 декабря 2020

Политолога Валерия Соловья арестовали на десять суток в Петербурге

Его обвинили в незаконном проведении публичной акции.

Решение об аресте политолога принял Октябрьский районный суд Петербурга. О решении по административному делу порталу МБХ Медиа сообщил адвокат Соловья Алексей Добрынин. Ранее он отмечал, что его подзащитный встречался в Петербурге со своими знакомыми, а после на Невском проспекте, он стоял и общался с людьми, которые узнали его и подошли поговорить. В этот же момент в группу людей неизвестные кинули дымовую шашку и раскидали рядом листовки. После этого политолога забрали в отделение полиции, где на него составили протокол. Там он провёл всё время до суда. Отмечу, что ранее в телеграм-каналах появлялась информация о встрече сторонников движения под названием «Перемен» у Гостиного двора. Там они должны были пообщаться с его основателем Валерием Соловьём. Однако, как рассказал Эху Москвы в Петербурге адвокат Добрынин, сам политолог никаких акций не планировал.

В Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий, не согласованных с Роспотребнадзором и местными властями.



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