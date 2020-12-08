Госдума в первом чтении рассмотрит сегодня законопроект о признании иностранными агентами физических лиц

Ранее его уже поддержали в правительстве и профильном комитете.

Из законопроекта следует, что физическое лицо можно будет признать иноагентом в двух случаях. Во-первых, если оно на территории России ведёт политическую деятельность в интересах других государств, иностранных граждан или людей без гражданства. Во-вторых, если для них же оно собирает информацию в области военно-технической деятельности, которую можно использовать против безопасности страны.

Иностранные агенты — физические лица, также, как и, например, организации, будут обязаны отчитываться о своей деятельности властям. В Министерстве юстиции будут ожидать от них данные об использовании средств и других активов, полученных от зарубежных источников.

Помимо этого, СМИ, рассказывая об иноагентах, будут обязаны каждый раз упоминать их статус в своих материалах. В противном случае законопроект предусматривает для них штраф до 50-ти тысяч рублей.

С момента принятия законопроекта в первом чтении и до его окончательной редакции документ может быть изменен кардинальным образом. Так случилось и с законом об иноагентах. Об этом ранее в эфире «Эха» рассказывала политолог Екатерина Шульман.

Шульман считает, что государственные структуры хотят воздействовать на НКО вопреки самому названию «негосударственной организации».