Российские футболисты узнали своих соперников на отборочном этапе чемпионата мира

Накануне в результате жеребьевки россияне попали в одну группу с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Всего в отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Они дважды сыграют друг с другом (на выезде и дома). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадут победители групп, десять команд, ставших вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединяться две сборные, победивших в своих группах в Лиге наций. Отборочный турнир стартует в марте и продлится до октября.