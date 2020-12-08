Чешского экс-президента Вацлава Клауса оштрафовали за неправильное ношение маски

Он должен будет заплатить 3 тыс. крон (более 10 тыс. руб.) за то, что его маска не прикрывала рот и нос, передает Чешское телевидение. Полицейские зафиксировали нарушение в середине ноября на торжествах по случаю годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в центре Праги. Клаус отказался надеть маску, как требовали сотрудники МВД. Тогда на бывшего президента составили протокол.
2020-12-08T05:03:00+03:00
2020-12-08T04:44:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754476-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…