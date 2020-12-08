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05:03, 08 декабря 2020

Министерство обороны США впервые может возглавить афроамериканец

Избранный президент Джозеф Байден, по сведениям интернет-издания Politico, выбрал в качестве кандидата на пост главы Пентагона отставного генерала Ллойда Остина. Ранее Байден пообещал назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе. Остин пока не комментирует свое возможное выдвижение. Ранее он возглавлял Центральное командование вооруженных сил США, в ведении которого находятся в том числе операции в Афганистане и Ираке.



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