Соединенные штаты внесли Россию в т.н. «список наблюдения» по вопросу о нарушении религиозных свобод

Российские власти, по словам американского госсекретаря Майкла Помпео, участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям. В черный список нарушителей вошли десять стран. В том числе Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, а также две бывшие советские республики — Таджикистан и Туркменистан. Это может стать основанием для санкций. Напоминает издание РБК. Россия не первый год попадает в «список наблюдения». Ранее Вашингтон обвиняло Москву в притеснении «Свидетелей Иеговы», которые были признаны Верховным судом экстремистской организацией и запрещены. Кроме того, Запад обвиняет российские власти в давлении на крымских татар, украинские православные конфессии в Крыму и протестантов.