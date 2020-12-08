Соединенные штаты внесли Россию в т.н. «список наблюдения» по вопросу о нарушении религиозных свобод

Российские власти, по словам американского госсекретаря Майкла Помпео, участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям. В черный список нарушителей вошли десять стран. В том числе Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, а также две бывшие советские республики — Таджикистан и Туркменистан. Это может стать основанием для санкций. Напоминает издание РБК. Россия не первый год попадает в «список наблюдения». Ранее Вашингтон обвиняло Москву в притеснении «Свидетелей Иеговы», которые были признаны Верховным судом экстремистской организацией и запрещены. Кроме того, Запад обвиняет российские власти в давлении на крымских татар, украинские православные конфессии в Крыму и протестантов.
2020-12-08T05:03:00+03:00
2020-12-08T04:43:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754472-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…