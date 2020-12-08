На российском космодроме Восточный отложили единственный в этом году пуск

Старт ракеты-носителя «Союз» с 36 британскими спутниками OneWeb перенесли с 17 на 18 декабря, передает агентство РИА Новости. По словам его источников, это не связано с техническими вопросами. Однако истинная причина не называется. Изначально в этом году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии их отложили.
2020-12-08T05:03:00+03:00
2020-12-08T05:04:04+03:00
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05:03, 08 декабря 2020
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