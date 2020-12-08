Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами начинает рассматривать Госдума

Сегодня в нижней палате ожидается первое чтение документа. Его уже поддержала фракция «Единой России». Он также требует, чтобы СМИ при упоминании о любом иностранном агенте в своих материалах добавляли, что этот человек или организация имеют соответствующий статус.

Авторами документа стали в том числе «единоросы» депутат Василий Пискарёв и сенатор Андрей Климов. С призывом отклонить этот законопроект ранее обратилась к парламентариям комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.