Срок перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг в России могут вновь отложить

Как пишет газета «КоммерсантЪ», министерство строительства предлагает продлить переходный период до начала 2022 года. Чиновники объясняют это тем, что регионам из-за пандемии требуется больше времени на подготовку. Эксперты, добавляют, что переход на единые нормативы в некоторых случаях может привести к существенному удорожанию коммунальных услуг. Изначально такой шаг объясняли необходимостью унифицировать плату в домах со схожими техническими характеристиками и при одинаковых климатических условиях.
2020-12-08T04:07:25+03:00
2020-12-08T04:07:25+03:00
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04:07, 08 декабря 2020
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