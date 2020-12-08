Роспотребнадзор продлил до 2022 года запрет на массовые мероприятия в школах

Такие правила касаются также спортивных организаций, и досуговых центров в зданиях торговых комплексов. В школах и детских садах сохраняются требования об обязательной проверке температуры, регулярной уборке и проветривании помещений, изоляция одних групп детей от других.
2020-12-08T04:06:58+03:00
2020-12-08T04:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 08 декабря 2020
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