Президент Владимир Путин предложил вернуть церкви некоторые объекты Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

В ходе встречи с ним министр культуры Ольга Любимова сказала, что этот вопрос прорабатывается вместе с патриархией. Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, как передавало агентство ТАСС, попросил губернатора Петербурга Александра Беглова передать РПЦ шесть зданий на территории лавры. В Смольном, однако, отвечали, что в Благовещенской и Лазаревской церквах до сих пор находятся экспонаты музея. У города нет денег, чтобы построить для них новое здание.
2020-12-08T04:06:26+03:00
2020-12-08T04:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 08 декабря 2020
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