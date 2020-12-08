Президент Владимир Путин предложил вернуть церкви некоторые объекты Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

В ходе встречи с ним министр культуры Ольга Любимова сказала, что этот вопрос прорабатывается вместе с патриархией. Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, как передавало агентство ТАСС, попросил губернатора Петербурга Александра Беглова передать РПЦ шесть зданий на территории лавры. В Смольном, однако, отвечали, что в Благовещенской и Лазаревской церквах до сих пор находятся экспонаты музея. У города нет денег, чтобы построить для них новое здание.