Суд в Санкт-Петербурге назначил 10 суток ареста политологу Валерию Соловью

Его признали виновным в организации несогласованного массового публичного мероприятия. Сам он вины не признает. Соловья задержали в субботу на встрече со сторонниками в центре северной столицы. Двое суток он провел в отделе полиции. Ранее суд в Москве оштрафовал политолога на 20 тыс. рублей по обвинению в организации несогласованного митинга в центре города.
2020-12-08T04:05:55+03:00
2020-12-08T04:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 08 декабря 2020
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