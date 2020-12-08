Суд в Санкт-Петербурге назначил 10 суток ареста политологу Валерию Соловью

Его признали виновным в организации несогласованного массового публичного мероприятия. Сам он вины не признает. Соловья задержали в субботу на встрече со сторонниками в центре северной столицы. Двое суток он провел в отделе полиции. Ранее суд в Москве оштрафовал политолога на 20 тыс. рублей по обвинению в организации несогласованного митинга в центре города.