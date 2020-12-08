Пресс-секретаря парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы за высказывания в социальных сетях

В отношении него проводится проверка, сообщается на сайте Народного собрания республики. Эрболатов, как добавили в законодательном органе, допустил публичные оценки работы органов государственной власти и их руководителей, чем нарушил закон «О государственной службе». Какие именно высказывания послужили проводом, не уточняется. Как пишет местное интернет-издание «Новое дело», недавно пресс-секретарь парламента в своем Telegram-канале назвал государственного секретаря Дагестана Хизри Абакарова «решалой».