Пресс-секретаря парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы за высказывания в социальных сетях

В отношении него проводится проверка, сообщается на сайте Народного собрания республики. Эрболатов, как добавили в законодательном органе, допустил публичные оценки работы органов государственной власти и их руководителей, чем нарушил закон «О государственной службе». Какие именно высказывания послужили проводом, не уточняется. Как пишет местное интернет-издание «Новое дело», недавно пресс-секретарь парламента в своем Telegram-канале назвал государственного секретаря Дагестана Хизри Абакарова «решалой».
2020-12-08T04:05:30+03:00
2020-12-08T04:05:30+03:00
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04:05, 08 декабря 2020
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