Госдума планирует рассмотреть сегодня в первом чтении поправки, которые расширяют полномочия полицейских

Среди прочего они предоставят право сотрудникам МВД вскрывать автомобили, оцеплять территории или жилые дома, проникать в помещения для задержания подозреваемых. Расширяется перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Критики документа говорили, что он, в частности, не разъясняет как должны действовать полицейские после того, как они вскрыли и досмотрели автомобиль.