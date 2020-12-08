Госдума планирует рассмотреть сегодня в первом чтении поправки, которые расширяют полномочия полицейских

Среди прочего они предоставят право сотрудникам МВД вскрывать автомобили, оцеплять территории или жилые дома, проникать в помещения для задержания подозреваемых. Расширяется перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Критики документа говорили, что он, в частности, не разъясняет как должны действовать полицейские после того, как они вскрыли и досмотрели автомобиль.
2020-12-08T04:04:41+03:00
2020-12-08T04:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 08 декабря 2020
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