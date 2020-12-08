Курс евро на Московской бирже накануне впервые с середины сентября опустился до 89 руб

Доллар снижался почти на 1% ниже 73,5 рублей. Российская валюта укрепилась на фоне подорожавшей нефти. С конца прошлой недели сорт марки Brent поднимался почти до 50 долларов за баррель. Это произошло после того, как участники сделки по ограничению добычи договорились о том, что в следующем году квота на производство будет повышена лишь на 0,5 млн. баррелей в сутки вместо двух.
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