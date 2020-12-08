ЛДПР единственная из парламентских партий не отказалась от проведения съезда до конца года

Он состоится в следующий понедельник. До этого из-за санитарно-эпидемиологических ограничений свои мероприятия перенесли на следующий год «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Яблоко». КПРФ в этом году съезд проводить не планировала. Эксперты, как пишет газета «КоммерсантЪ», считают, что у ЛДПР нет проблем с проведением съезда из-за его малочисленности, а другим партиям в этом году нечего сказать своим избирателям.