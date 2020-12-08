Конституционный суд Молдавии приостановил действие недавно принятого закона о Службе информации и безопасности

Он выводит спецслужбы из подчинения главе государства, и таким образом ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду. Как пояснили представители суда, сторонники поправок недостаточно аргументировали свою позицию. Решение урезать президентские полномочия молдавский парламент принял на прошлой неделе. Инаугурация нового президента Молдавии Майи Санду запланирована на 24 декабря.