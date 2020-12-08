Конституционный суд Молдавии приостановил действие недавно принятого закона о Службе информации и безопасности

Он выводит спецслужбы из подчинения главе государства, и таким образом ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду. Как пояснили представители суда, сторонники поправок недостаточно аргументировали свою позицию. Решение урезать президентские полномочия молдавский парламент принял на прошлой неделе. Инаугурация нового президента Молдавии Майи Санду запланирована на 24 декабря.
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…
Заявление членов МХГ в связи с чрезвычайной ситуацией с правами человека в России Трагическим проявлением захвата власти в России силовиками является также недопустимое молчание политического руководства России в отношении немыслимых по жестокости акций подавления массовых протестов в Республике Беларусь…