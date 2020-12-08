Всемирный экономический форум в следующем году пройдет в Сингапуре

Он состоится в середине мая. В швейцарский Давос, традиционное место проведение, форум вернется только в 2022 году, рассказали организаторы. В октябре сообщалось, что ежегодная встреча переносится из Давоса в Люцерн. Теперь, же, как говорится на сайте форума, после изучения ситуации с пандемией коронавируса, организаторы признали, что Сингапур лучше всего подходит для проведения мероприятия.
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