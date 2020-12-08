Мест для пациентов с коронавирусом в петербургских больницах хватит лишь до конца года

Губернатор Александр Беглов полагает, что если не предотвратить возможность массовых скоплений людей, то дальше наступит «красная черта». И все больницы переведут в инфекционный режим. Это означает отмену плановой медицинской помощи в стационарах, пояснил городской руководитель. Он призвал горожан воздержаться от многолюдных новогодних вечеринок, чтобы избежать введения строгого карантина в северной столице.
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