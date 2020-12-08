В Москве за сутки от коронавируса умер 71 человек

Таким образом общее число жертв инфекции в столице с начала пандемии составляет чуть менее 9,5 тысяч. В целом по стране общее число летальных случаев, по данным оперативного штаба, составляет уже более 43,5 тысяч. Всего заразились в России порядка 2,5 млн.
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