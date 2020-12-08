Американский грузовой корабль Cargo Dragon пристыковался к Международной космической станции

Для аппарата это была первая автономная стыковка. Кроме того, как отмечают в американском аэрокосмическом агентстве, впервые два корабля Dragon находятся на станции одновременно. Среди прочего, грузовик доставил на орбиту рождественское угощение для экипажа: жареную индейку с клюквенным соусом, макароны с сыром, картофельную запеканку, вишнево-черничный сок, печенье и капучино с ароматом ванили.