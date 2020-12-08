Более 40 баров и кафе в Санкт-Петербурге отказываются исполнять требования об ограничении работы в праздники

Организатор движения утверждает, что вскоре к ним присоединятся до 200 заведений, поскольку ограничительные меры грозят гибелью бизнеса, пишет издание РБК. Недовольные решением городских властей объединились в проект под названием «Карта сопротивления». В соответствии с решением городских властей, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря и по 3 января работа заведений общепита будет прекращена полностью.