Турецкие власти подтвердили освобождение съемочной группы российского телеканала НТВ

Двое российских граждан были задержаны в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, отметили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана. В редакции НТВ заметили, что пока не располагают информацией о местонахождении своих сотрудников. По предварительной информации, прокурор отказался от обвинений против Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Их собираются депортировать в Россию. По данным агентства ТАСС, корреспонденты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается компания-производитель турецких боевых беспилотных летательных аппаратов.
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