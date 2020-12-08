СК во второй раз отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналиста Ирины Славиной

В постановлении, которое получил представитель семьи погибшей, утверждается, что экспертиза обнаружила у Славиной признаки расстройства личности. О первом отказе следователей стало известно в середине ноября.

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября. Это произошло на следующий день после обысков у нее дома. При этом, как сообщалось, обыски проходили по делу, где Славина была свидетелем. До против нее возбуждали дела о неуважении к власти и распространении недостоверной информации. Сама она связывала давление со своей журналистской деятельностью.