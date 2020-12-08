Почти два трети федеральных чиновников в России, как пишет интернет-издание Znak, обязали привиться от коронавируса

Об этом говорится в документе за подписью замминистра здравоохранения, который оказался в распоряжении журналистов. Из него следует, что к четвергу федеральные органы исполнительной власти должны предоставить информацию о количестве тех, кто подлежит вакцинации. Ранее президент Владимир Путин анонсировал начало вакцинации на этой неделе. Первыми прививку отечественным препаратом должны получить учителя и врачи. В правительстве письмо замминистра здравоохранения не комментировали.