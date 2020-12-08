Великобритания первой из западных стран приступает к массовой вакцинации от коронавируса

С сегодняшнего дня здесь начинают прививать препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Первыми его получат постояльцы и сотрудники домов престарелых. Также будет отдан приоритет пожилым людям и медикам. Королева Елизавета II вместе с супругом, принцем Филиппом также планируют сделать прививку от коронавируса, писала газета The Mail. Официально эту информацию в Букингемском дворце не комментируют.