Международный Олимпийский комитет ввел санкции против белорусского президента Александра Лукашенко

И членов национального олимпийского комитета республики. Им будет закрыт доступ на мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры, приостановлены финансовые выплаты белорусскому комитету, за исключением средств, которые предназначены для подготовки белорусских спортсменов к Олимпиадам. МОК ранее начал расследование в отношении властей Белоруссии по подозрению в политических преследованиях спортсменов. Ране сообщалось, что более двадцати белорусских атлетов преследуются властями за поддержку выступлений оппозиции. Некоторые подвергались административным арестам, а также насилию со стороны силовиков на акциях протеста.