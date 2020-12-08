Государственный телеканал в Чечне подтвердил похороны в республике обвиняемого в убийстве учителя под Парижем

В репортаже телеканала «Грозный», который появился в его инстаграмме, 18-летний Абдуллах Анзоров назван жертвой провокаций. Говоря о его гибели, автор сюжет замечает, что это большая утрата для семьи. В видео также говорится, что Анзоров был «юношей с характером» и «не смог совладать с задетыми чувствами» после демонстрации карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. В середине октября он убил в пригороде Парижа школьного учителя, который показал карикатуры на уроке. После при задержании его застрелили полицейские. Накануне появились сообщения, что Анзорова с почестями похоронили в Урус-Мартановском районе Чечни.