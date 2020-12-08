МВД проводит проверку после сообщений о краже оборудования с одного из самых секретных российских самолетов

В полиции пока подтвердили, что неизвестные смогли вскрыть люк на самолете, который находился на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Ранее источник «Интерфакса» рассказал, что кража произошла на воздушном судне, которое еще называется «самолетом Судного дня». Это военный Ил-80, который должен быть задействован в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. По словам собеседника агентства, злоумышленники украли больше сорока деталей от радиостанций. Сам самолет находился на предприятии в рамках плановых ремонтных работ.