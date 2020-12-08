Суд в Москве отправил под домашний арест полицейского, который стрелял в подростка

Сотрудник патрульно-постовой службы Иван Князев был уволен после этого инцидента, его обвиняют в хулиганстве. Вечером в субботу Князев выстрелил на улице из травматического пистолета в 13-летнюю дочь своих знакомых. Очевидец происшествия рассказал интернет-изданию «Медиазона», что раненая обвиняла нетрезвого силовика в домогательствах. В МВД сказали, что в момент происшествия Князев находился не на службе.