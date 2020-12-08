Госдума планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект о признании физических лиц иностранными агентами

Документ уже поддержала фракция «Единой России». Он также требует, чтобы СМИ при упоминании о любом иностранном агенте в своих материалах добавляли, что этот человек или организация имеют соответствующий статус. Также нижняя палата рассмотрит сегодня во втором, решающем чтении законопроект об усилении гарантий для бывших президентов. И новый порядок формирования Совета Федерации.