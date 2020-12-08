Президент Венесуэлы объявил о победе своего политического блока на парламентских выборах в стране

По предварительным данным ЦИК, правящая коалиция «Великий патриотический полюс» набирает две трети голосов при явке около 30%. Таким образом Николас Мадуро, которого многие страны мира главой государства не признают, вернул себе контроль над оппозиционной Национальной ассамблеей. Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший президентом себя выборы бойкотировал, как и представители трех десятков оппозиционных партий и объединений.
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