Президент Венесуэлы объявил о победе своего политического блока на парламентских выборах в стране

По предварительным данным ЦИК, правящая коалиция «Великий патриотический полюс» набирает две трети голосов при явке около 30%. Таким образом Николас Мадуро, которого многие страны мира главой государства не признают, вернул себе контроль над оппозиционной Национальной ассамблеей. Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший президентом себя выборы бойкотировал, как и представители трех десятков оппозиционных партий и объединений.