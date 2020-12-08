Петербургский штаб Навального нашел больше 20 местных «единороссов», не задекларировавших никакое жилье

На сайте штаба напоминают, что муниципальные депутаты должны указывать любые квартиры или дома, которым они пользуются. Однако в некоторых декларациях указан только автомобиль или земельный участок, или нежилое помещение. Всего в штабе насчитали более 20 подобных семей «единороссов».

Ранее из-за нарушений в декларациях мандатов были лишены несколько независимых депутатов и представителей «Яблока».