На сайте штаба напоминают, что муниципальные депутаты должны указывать любые квартиры или дома, которым они пользуются. Однако в некоторых декларациях указан только автомобиль или земельный участок, или нежилое помещение. Всего в штабе насчитали более 20 подобных семей «единороссов».
Ранее из-за нарушений в декларациях мандатов были лишены несколько независимых депутатов и представителей «Яблока».
Петербургский штаб Навального нашел больше 20 местных «единороссов», не задекларировавших никакое жилье
На сайте штаба напоминают, что муниципальные депутаты должны указывать любые квартиры или дома, которым они пользуются. Однако в некоторых декларациях указан только автомобиль или земельный участок, или нежилое помещение. Всего в штабе насчитали более 20 подобных семей «единороссов».