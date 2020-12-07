Компания Икеа прекратит выпускать каталог своих товаров

Как сообщается на сайте шведского производителя мебели, это естественный процесс на фоне изменения привычек покупателей. Последним в истории каталогом станет версия 2021 года — он была выпущена в октябре. Первое издание опубликовали еще в середине 20 века, тогда тираж составил меньше 300 тысяч экземпляров и распространялось оно только на юге Швеции. В 2016 году, на пике, каталог печатался тиражом 200 миллионов копий на 32 языках.