Компания Икеа прекратит выпускать каталог своих товаров

Как сообщается на сайте шведского производителя мебели, это естественный процесс на фоне изменения привычек покупателей. Последним в истории каталогом станет версия 2021 года — он была выпущена в октябре. Первое издание опубликовали еще в середине 20 века, тогда тираж составил меньше 300 тысяч экземпляров и распространялось оно только на юге Швеции. В 2016 году, на пике, каталог печатался тиражом 200 миллионов копий на 32 языках.
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…
Заявление членов МХГ в связи с чрезвычайной ситуацией с правами человека в России Трагическим проявлением захвата власти в России силовиками является также недопустимое молчание политического руководства России в отношении немыслимых по жестокости акций подавления массовых протестов в Республике Беларусь…