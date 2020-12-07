Американский певец Боб Дилан продал компании Universal права на все свои песни

Речь идет о более чем 600 композициях, созданных примерно за 60 лет. Об этом говорится в заявлении компании. Стоимость сделки не раскрывается, однако пресса пишет о сотнях миллионах долларов. Как пишет британская газета Guardian, песни Дилана были перезаписаны свыше 6 тысяч раз, их исполняли и исполняют десятки популярных музыкантов. Сам Дилан, которому в следующем году исполнится 80 лет, продолжает гастролировать. Соглашение с Universal не касается песен, которые он напишет в будущем.