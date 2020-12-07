В Кремле назвали расследования о близких Владимира Путина «подгонкой слухов», не имеющих ничего общего с реальностью

Комментируя публикацию интернет-издания «Важные истории», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что власти знают, кто стоит за подобными расследованиями. Так он прокомментировал информацию о том, что предполагаемый бывший зять главы государства Кирилл Шамалов в качестве «приданного» получил возможность за 100 долларов скупить акции крупнейшей нефтехимической российской компании «Сибур», рыночная стоимость которых оценивалась в 380 миллионов долларов. Два года назад агентство Блумберг сообщало о расставании Шамалова с Катериной Тихоновой и продаже акций «Сибура».