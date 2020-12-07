Власти Петербурга предупредили жителей об угрозе закрытия города на карантин

В больницах скоро могут закончиться койки для пациентов, зараженных коронавирусом – об этом сказал губернатор Александр Беглов. Беглов также сообщил, что в январе Петербург может получить до полумиллиона доз вакцины от коронавируса.
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