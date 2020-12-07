Суд отпустил из колонии фотографа Дмитрия Лошагина, обвиненного в убийстве жены

Адвокат осужденного Сергей Лашин рассказал интернет-изданию Znak.com, что его подзащитному заменили не отбытую часть наказания на ограничение свободы. Это значит, что Лошагин должен будет соблюдать комендантский час, сохранять место жительства и работы и не выезжать за пределы муниципалитета.

Лошагин получил почти 10 лет колонии строгого режима. Следствие сочло, что в 2013 году фотограф убил свою жену-фотомодель, вывез тело в лес и поджег. Сам фотограф вину не признал. Спустя год его оправдали, но затем дело вернули на пересмотр.