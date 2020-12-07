Курс евро на Мосбирже опустился ниже отметки в 89 рублей

Как следует из данных торгов, это минимальное значение с 18 сентября. Снижение также продемонстрировал доллар. Газета РБК отмечает, что российская валюта растет на фоне оптимизма вокруг вакцины от коронавируса. По мнению аналитиков, это один из факторов, который будет поддерживать рубль и в следующем году.