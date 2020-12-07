В России, по подсчетам Минздрава, больше 200 тысяч человек с коронавирусом лечатся в стационарах

При этом, как сказал глава ведомства Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, госпитализировано порядка 20% зараженных – остальные лечатся амбулаторно. По подсчетам властей, в стране занято больше трех четвертей от общего количества коек. Сегодня в Кремле заявили, что ужесточать антикоронавирусные меры не планируют.