Суд признал недействительной попытку отменить гарантии для детей нелегальных эмигрантов, ввезенных в США родителями

Американский суд признал недействительной попытку Администрации Трампа отменить введенные при Обаме гарантии для детей нелегальных эмигрантов, ввезенных в США их родителями. Исполнять решение суда — и вновь принимать заявки от эмигрантов, власти обязаны начать не позднее чем с сегодняшнего дня.

В июле этого Дональд Трамп назначил Чада Вольфа и.о. Секретаря департамента нацбезопасности вместо уволенного им Кевина МакАлинона, который не проходил процедуру утверждения Сенатом и также работал в статусе и.о. секретаря. Офис по отчетности правительства США признал, что назначение Вольфа нарушило законы преемственности должностей. А в ноябре суд позднее признал незаконным назначение Чада Вольфа и недействительными введенные им правила, которые отменяли гарантии на получение документов для детей нелегальных эмигрантов в рамках программы DACA, которую ввел Барак Обама. Отменить DACA Администрация Трампа пыталась с 2017 года, но в июне Верховный Суд США заблокировал эти попытки. Тогда и.о. Секретаря нацбезопаснсости Чад Вольф выпустил меморандум в июле, в котором говорилось, что новые заявки на DACA не будут приниматься, а продление будет ограничено одним годом вместо двух. По решению суда, с сегодняшнего дня департамент нацбезопасности США обязан начать публично отчитываться о приеме заявок по программе DACA, которая предоставляет гарантии более чем 600 тысячам человек.

Избранный президент США Джо Байден ранее заявил, что первым делом после вступления в должность отменит все президентские указы Трампа, направленные против эмигрантов.