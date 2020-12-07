Глава МОК заверил, что санкции против белорусских властей не повлияют на выступление спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета заверил, что санкции против белорусских властей не повлияют на выступление спортсменов. Выступая на пресс-конференции по итогам исполкома МОК, Томас Бах сказал, что меры приняты против Национального олимпийского комитета республики и его конкретных руководителей, в том числе президента Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Их временно отстранили от всех мероприятий МОК, включая Олимпиады. Это мотивировано тем, что власти Белоруссии не защищают спортсменов в должной мере от политической дискриминации, что не соответствует Олимпийской Хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения.