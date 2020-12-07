Петербургский суд арестовал на десять суток политолога Валерия Соловья

Ему вменили нарушение правил провдения публичного мероприятия. Суд счел, что в минувшую субботу Соловей собрал у Гостиного двора сторонников, организованного им движения «Перемен». Сам политолог говорил «Эху Москвы», что вышел на прогулку. О создании децентрализованного политического движения «Перемен» Соловей объявил этой весной.
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