Журналисты выяснили, что прививки в Москве и области делают не только группам риска, как было заявлено

Массовая вакцинация стратовала в Москве и области с проблем – журналисты выяснили, что прививки делают не только группам риска, как было заявлено. При этом не все врачи и учителя могут получить препарат. Кроме того, власти заверяют, что процесс добровольный, но бюджетники сообщают о принуждении.

Чиновники с одной стороны утверждают, что вакцинация – это исключительно добровольный процесс, а с другой – ставят планки по охвату. Как пишет издание Znak.com со ссылкой на распоряжение Минздрава, там требуют, чтобы минимум 60% федеральных чиновников сделали прививки. Добиваться этих цифр, судя по всему будут принуждением, — так делают с медперсоналом. Телеканал «Настоящее время» отмечает, что врачей склоняют к вакцинации препаратом «Спутник V» под угрозой увольнения. При этом не всем медикам желающим привиться разрешают это сделать. Так участники третьего этапа испытаний «Спутника» и получившие плацебо выяснили, что им нельзя получить настоящую вакцину в течение нескольких месяцев. Как пишет телеграм-канал Baza, заранее добровольцев об этом не предупреждали. При этом, как выяснило издание «Медуза», в Москве и области прививают всех желающих – в поликлиниках просто не спрашивают, относится ли человек к группам риска. В издании полагают, что делается это ради отчетности. Медсестра одной из поликлиник подтвердила, что их сдача «сделать план».

Эксперты поясняют, что отечественная вакцина пока не прошла третью фазу клинических испытаний, поэтому прививать ей людей, не относящихся к определенным группам риска, в поликлиниках не имеют права